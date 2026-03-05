我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡阿嘎在東京巨蛋被台灣人包圍。（圖／翻攝自IG@yga0721）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日在東京巨蛋開打，中華隊首戰對上澳洲，網紅蔡阿嘎也和老婆二伯以及好友前進日本替中華隊加油，有趣的是，他一到東京巨蛋外面，竟被滿滿的台灣人包圍，他傻眼喊，「不是東區欸！」蔡阿嘎是資深棒球迷，這次他也身體力行，和老婆二伯以及好友們到東京替中華隊加油，稍早他在IG限動PO出東京巨蛋門口被擠爆的畫面，有趣的是，他周遭幾乎是台灣人，傻眼喊，「台灣人都來了，是東京不是東區欸」。蔡阿嘎也被許多台灣球迷捕獲，在原地不斷合照，似乎連向前走都有困難，球迷也異口同聲地喊，「Team Taiwan！」現場氣氛熱血沸騰。除了比賽之外，今年CT AMAZE啦啦隊陣容堅強，女孩們昨日陸續抵達日本，林襄今日稍早在IG上PO出球場美照，表示：「再度穿上CT AMAZE 的球衣，那份熟悉的悸動回來。」而披上Team Taiwan戰袍，林襄也展現應援團氣勢，直呼「讓我們的心再次凝聚在一起，為中華英雄們吶喊到最後一刻」。另外，孟潔第一次踏入東京巨蛋，便是以CT AMAZE的身分，她興奮表示「很開心第一次是參與WBC中華隊經典賽，擔任CT AMAZE，解鎖TOKYO DOME，準備好了，我們一起炸裂東京巨蛋吧」。