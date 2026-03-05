我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龔翁稱因油門卡住導致機車失控暴衝，更造成其連人帶車噴飛倒地送醫。（圖／警方提供）

新北市中和區昨（4日）上午10時許發生一起車禍意外，一名年邁80歲的龔姓老翁於景平路人行道起步往新店方向行駛時，自稱因油門卡住導致車輛瞬間失控暴衝，猛撞臨停人行道旁一共8輛機車。而龔翁的機車更是直接「翹孤輪」，導致龔翁重摔在地，造成右膝骨折及右手挫傷，所幸送醫後並無大礙，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。據了解，龔翁當時騎機車於景平路人行道起步，疑似油門卡住，導致機車失控暴衝，連撞一共8輛機車。而從另一角度的監視器畫面中可見，龔翁連撞一整排臨停機車後，隨即失控「翹孤輪」連人帶車噴飛後倒地，相當怵目驚心。警消獲報到場後，立即將龔男送往雙和醫院急救，警方依規定替其實施酒測，酒測值為0。而這起事故也造成龔男受有右膝骨折及右手挫傷，轄區中和分局依規定完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔作業，初步研判為操作不當導致車輛失控釀禍。事後，附近店家也將監視器畫面上傳社群網站Threads上，驚喊：「一大早同事傳給我嚇死人，好險店裡的車沒放外面。」