美股昨日如美光、儲存類股閃迪等走揚，加上南亞科指出記憶體缺貨漲價持續等消息激勵，今（5）日台股記憶體族群再度復活，南亞科一開盤即跳空漲停，旺宏也亮燈，華邦電、力積電等強漲。南亞科今日開盤跳空漲停，旺宏開盤後也急拉漲停鎖死，華邦電早盤一度觸及漲停板，但盤中微幅震盪，截至10時10分左右漲逾7%。南亞科昨日舉行媒體春酒，總經理李培瑛指出，關於DRAM的供需現況，目前價格走勢仍維持上漲趨勢，但具體漲幅仍需觀察每階段的供需變化。從供應端來看，他直言，今年至明年上半年，DRAM的新產出與新產能增加非常有限。在需求端則因AI發展需要大量、高密度且高速度的記憶體支持，因此在接下來這段時間內，市場將維持供給受限的狀態。基於上述供需條件，DRAM價格在未來一段時間內仍有上漲機會，且會隨著季節性變化呈現波動。李培瑛很有信心，若以短期觀察，第二季的價格表現預期將優於第一季，整體市場正朝向正向循環發展。而華邦電近期因股價波動達公布注意交易資訊標準，日前公布1月稅後純益達27.83億元、年增562.29%，稅後每股盈餘0.62元，單月就賺達去年第四季0.76元的八成以上，法人預估華邦電今年第一季獲利將優於顯著去年同期與上季。