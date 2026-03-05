買房會因為家人反對而受阻嗎？知名作家黃大米在臉書粉專分享，有一位媳婦決定從公婆家搬出來，在看房時卻被公公嗆「買了會被法拍」，雖然她有點動搖，最後還是簽約買房，現在開心住在舒適的房子裡，又考上正式老師。黃大米也認同，買房真的需要一股衝動，人生是自己的，自己需要什麼自己最清楚。
想搬出公婆家被嗆 堅持買房一切變好
黃大米表示，有粉絲留言分享，她當初跟公婆同住，後來決定搬出來，所以有一陣子都在看房，被公公知道之後，卻被嗆說「有能力就去買啊！」公公還一直警告，朋友的兒子買了房之後，房貸撐不下去，導致房子被法拍，公公的這番話讓她產生動搖，開始對於買房躊躇不前，擔心自己的能力是不是足夠。
最後這位粉絲還是簽約買房了，很幸運買到住起來舒適的房子，而且住進新家2年後，她就考上正式老師，結束流浪教師的生涯，讓粉絲不禁感嘆，要是當初聽公公的話，沒有買下這間房，依現在的房價，她也買不起了。
買房要靠衝動 自己才知道想要什麼
黃大米也認為，買房真的需要一股衝動，想太多就會買不下去，而且回歸到初衷，粉絲當初應該是真的想要搬離公婆家，出來外面住，而且人生是自己的，「自己需要什麼自己最清楚」，她也恭喜粉絲堅定自己的夢想，當住進去一個身心都舒適的房子，才有力氣準備教師甄試，也許是房子加持，也可能是沒有煩心事，可以好好準備考試，才能順利考上。
黃大米當初買房，是因為養狗很難租到房子，當時也受到許多批評，黃大米透露，她在29歲的時候，因為狗狗，硬著頭皮去買下一間小套房，現在回頭看，還是會感謝當時租不到房的逆境，「為了養狗買房子，顯得很荒唐，但只有我自己知道，我的狗對我的重要性，以及帶著狗租房子有多困難」。最後，黃大米表示，人生每個決定的蝴蝶效應，不是你我可以預料的，能做的就是努力去做想做的事情，等待實現之後，放寬心一步一步的去走。
資料來源：黃大米
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
