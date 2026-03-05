我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院今（5）日公布最新一期《廉政專刊》，揭露部分雙北市議員的財產申報狀況，其中，新北市議會正副議長的申報內容引人關注。議長蔣根煌雖名下存款5885萬9403元，卻背負超過4億元債務；副議長陳鴻源則是身家驚人，名下坐擁365筆土地，但也有超過45億元的債務。根據財產申報，蔣根煌夫妻名下有8筆土地、8筆建物，分布在汐止、新莊一帶，還有一輛價值INFINITI汽車，存款5885萬9403元、股票總值891萬1950元、38筆保險；另外，債務高達4億2217萬2113元，主要用於週轉金、購置不動產等。新北副議長陳鴻源部分，則是身家驚人，名下有365筆土地，多到記載到近14頁、35筆建物，因此被封為「新北土地王」，另有一輛Mercedes-Benz，存款高達1億7090萬9648元，股票總值337萬5250元、基金349萬4488元，金融投資商品總值5227萬3300元，另有15筆保險；此外，因股東往來，陳鴻源累積高達25億4703萬4306元的債權。債務部分，包含購地連保人、週轉金等，高達45億6600萬元；另有事業投資高達7億2658萬1710元，包含多家建設公司。