國民黨中央今搶在黨團大會前召開記者會，表態軍購條例僅支持美方通過發價書的3500億。國民黨文傳會主委吳宗憲說，反對缺乏保障的商業採購，過去拉法葉艦、鐽震案等商購案都發生佣金問題，直言有人刻意把對美軍購跟商購包在一起，規避審查。發言人牛煦庭也說，商購或國內採購部分，恐沒有達到特別條例的緊迫性。國民黨中央今上午9時召開軍購條例態度記者會，文傳會主委吳宗憲說，國民黨長期支持對美採購，建立嚴謹完整的軍購制度，不容易有弊病，長期以來非常穩定，國民黨展現保護台海決心，積極爭取跟美方對台有效軍事出售。吳宗憲表示，國民黨反對缺乏保障、有爭議的商業採購，過往包括拉法葉艦案、鐽震案等商購案都曾發生佣金問題，國民黨有意見的是商購，程序上必須嚴格把關。吳宗憲也直言，有人刻意把對美軍購跟商購包裹在一起，逼全民吞下去規避審查，國民黨支持軍購，但常發生弊案的商購必須嚴格審查，國民黨也要求，國內採購、維持費還是要回歸年度預算。發言人牛煦庭補充，國民黨沒有反對軍購，院版1.25兆軍購條例，一下讓人聯想財政負擔，對美軍購又夾帶商購，而且比例不低，因為這樣的爭議，讓預算遲遲無法進入審查程序，商購或國內自製，恐怕沒有達到要用特別條例處理的緊迫性跟必要性。牛煦庭說，要用一包強渡關山，是脅迫在野黨空白授權，作為監督最重要的力量，恐怕要有所把關，不能別人說什麼就說什麼。