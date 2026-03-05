我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院上月函送行政院《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》以及《立法院組織法》修正案，行政院長卓榮泰4日宣布，已基於《憲法》賦予行政院長的副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛《憲法》民主原則及權力分立原則。國民黨立委洪孟楷說，《衛廣法》修法三讀時民進黨立委也沒反對，不懂為什麼行政院拒絕副署。洪孟楷指出，依憲政程序，行政院若對立法院三讀通過之法案有不同意見，應於收到法案10日內提出覆議，但此次卻未循覆議程序，而是直接決定不副署，形同以行政權凌駕立法權，嚴重破壞行政、立法之間的制衡機制。洪孟楷進一步指出，《衛廣法》第19條在院會最終表決時，民進黨團選擇集體棄權，法案以60比0三讀通過，未有任何反對票。他質疑，立法過程中未見明確反對理由，如今行政院卻拒絕副署、不予執行，令人難以理解，也與總統賴清德日前於五院茶敘中強調的「化解對立」說法形成對比。洪孟楷表示，此次《衛廣法》修法內容廣泛，相關條文早在交通委員會充分討論，包括第64條修正案，在送院會前即決定不再交付黨團協商；第1、2、11、15條及第4、10、12-1條等條文，也是在三黨團達成共識，且國家通訊傳播委員會（NCC）列席官員表達同意下通過。他認為，行政院如今以不副署方式否決法案，等同否定立法院決議，也讓當時參與審議的行政機關立場陷入尷尬。針對外界關注的第19條條文，洪孟楷指出，雖被部分人士貼上「中天條款」標籤，但立法精神為全面適用、保障新聞自由，並非針對特定媒體。他強調，在無任何民意代表投下反對票的情況下，行政院仍拒絕副署，令人質疑是否尊重民意。他並批評，行政院未提覆議、亦未依法執行，反而加深朝野對立，應對可能造成的憲政爭議負起責任。