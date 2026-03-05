2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）開戰，應援美食優惠也開打！三商巧福套餐最便宜129元起、「半筋半肉牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」特價189元，福勝亭豬排定食套餐199元、三商炸雞「6塊炸雞＋原味薯霸」229元優惠一次整理全掌握。緊張時刻不敢出門，粥大福買一送一Uber Eats外送優惠也來加油。
迎戰WBC世界棒球經典賽，三商餐飲號召全台球迷熱血應援，即日起至3月15日，旗下會員平台「三商i美食卡 APP」，同步推出會員獨享應援活動「熱血久久 相挺應援」限時優惠，免扣點領取優惠券，領券後可於3月22日前至門市使用，內用與外帶皆適用。
三商巧福：應援套餐129元起！半筋半肉牛肉麵組合189元
◾️「超大盛牛肉壽喜飯＋現燙青菜＋中杯飲料」特價189元（原價275元）
◾️「半筋半肉牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」特價189元（原價275元）
◾️「番茄肉醬乾拌麵＋現燙青菜＋中杯飲料」特價129元（原價179元）
福勝亭：必勝「豬排定食套餐」199元！
◾️「開運豬排定食＋風味小菜」特價199元（原價275元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋風味小菜」特價199元（原價275元）
三商炸雞：「6塊炸雞＋原味薯霸」229元優惠！
◾️「6塊炸雞＋原味薯霸」特價229元（原價459元）
粥大福：泡菜起司牛肉粥買一送一！小菜也買一送一
不想出門中斷觀看精彩賽事，粥大福表示，即日起至3月10日，Uber Eats外送平台限定，泡菜起司牛肉粥、招牌滷鴨血、脆皮豬頭皮「買一送一」優惠！
提醒大家，詳細活動內容請見活動頁面說明；粥大福與 Uber Eats 保有活動最終解釋與修改權利。
資料來源：三商巧福、福勝亭、三商炸雞、粥大福
我是廣告 請繼續往下閱讀
三商巧福：應援套餐129元起！半筋半肉牛肉麵組合189元
◾️「超大盛牛肉壽喜飯＋現燙青菜＋中杯飲料」特價189元（原價275元）
◾️「半筋半肉牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」特價189元（原價275元）
◾️「番茄肉醬乾拌麵＋現燙青菜＋中杯飲料」特價129元（原價179元）
◾️「開運豬排定食＋風味小菜」特價199元（原價275元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋風味小菜」特價199元（原價275元）
三商炸雞：「6塊炸雞＋原味薯霸」229元優惠！
◾️「6塊炸雞＋原味薯霸」特價229元（原價459元）
不想出門中斷觀看精彩賽事，粥大福表示，即日起至3月10日，Uber Eats外送平台限定，泡菜起司牛肉粥、招牌滷鴨血、脆皮豬頭皮「買一送一」優惠！
提醒大家，詳細活動內容請見活動頁面說明；粥大福與 Uber Eats 保有活動最終解釋與修改權利。
資料來源：三商巧福、福勝亭、三商炸雞、粥大福
更多「2026經典賽」相關新聞。