高雄市打造智慧學習教室，全市高中職學校已於2月底前全面完成「班班大型觸控螢幕」建置。透過軟硬體同步升級與教師專業增能，為學生打造更具互動性與前瞻性的學習環境。高雄市副市長李懷仁4日下午至中正高中訪視建置成果。訪視過程中，中正高中安排高中英語科與國中自然與生活科技科教師進行教學示範，以科技融入教學的多元樣貌。參與課程的學生也分享學習感受。學生們表示，透過大型觸控螢幕與平板的搭配使用，討論成果可以即時呈現並與全班交流，讓學習過程更有參與感；也有學生認為互動遊戲與視覺化呈現讓原本較抽象的科學概念變得更容易理解，課堂氣氛也更加活潑有趣。副市長李懷仁表示，市府積極推動校園數位轉型，提升學生學習品質與未來競爭力。隨著高中職「班班大型觸控螢幕」全面建置完成，國中小學校也將於4月底前全數完工，為下一階段科技教育發展奠定基礎，打造高雄成為更智慧、更具前瞻性的學習城市。此外，市府也規劃四年期教學載具及充電車購置經費，逐步落實「一生一機」政策目標。中正高中校長陸炳杉說，學校近年積極推動資訊科技融入課程，持續優化數位學習環境。除在資訊科技與自然科學領域導入生成式AI應用概念外，也鼓勵教師運用大型觸控顯示器與數位學習平台發展跨域教學，培養學生運算思維、資料判讀與問題解決能力，並將數位科技應用於國際交流與線上共學，拓展學生的全球視野。高雄市三級學校（含特教學校）普通教室與資源班教室建置大型觸控螢幕，高市府教育局指出，已於114年辦理128場大型觸控螢幕與數位教學軟體研習，並規劃Gemini AI認證研習，目前已有逾千名教師通過Gemini AI教育家認證，將持續完善校園數位基礎建設，並透過教師增能研習與AI應用培訓課程，協助教師善用新設備與新工具，深化教學創新。