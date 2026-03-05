我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市東區某私人泳池發生驚悚意外！2日晚間7時許，一名5歲女童在泳池上課時，上方輕鋼架天花板突然掉落，導致女童右小腿遭劃出「3x8公分」傷口且深及韌帶，現場血流不止。救護人員獲報後緊急將其送醫治療，所幸女童在父親安撫下表現極為勇敢，全程不哭不鬧，至於後續賠償事宜，仍有待家屬與業者進一步協調。事發在2日晚間7時許，台南市東區某私人泳池內，當時一名5歲女童正在上游泳課，怎料，泳池上方的輕鋼架天花板因不明原因突然崩落，精準地朝女童砸下，導致她尖叫哭號，右小腿被劃出一道長達「3X8公分」的嚴重傷口、深及韌帶，頓時血流如注。救護人員接獲報案後迅速趕抵現場，經初步包紮後緊急將她送往醫院搶救。值得一提的是，年僅5歲的女童在父親的悉心安撫下，即便受了重傷，在送醫途中依然不哭不鬧，堅強地配合救護人員。警方表示，女童家長在事發隔日已前往派出所尋求法律諮詢，不過目前尚未正式針對過失傷害罪嫌提出告訴，只是開心學習游泳卻遇上意外，業者恐怕難逃賠償。根據自由時報報導，泳池發生意外後，緊急暫停營業，有民眾質疑，泳池還沒接受相關稽查，就在臉書預告要開始營業，警方說，會函請其他單位重視，避免類似意外再次發生，保障大眾安全。