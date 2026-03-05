我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌昨（4）日質疑前行政院長蘇貞昌2020年承諾的新莊國影二期跳票，更發下豪語表示，他若當選新北市長，將收回土地，規劃興建地下2層地上5層的建築物，提供800個汽機車停車位，解決周邊停車難題。對此，新北市議員翁震州痛批，公共工程每一次設計變更，都會牽動經費與期程，市政可以監督，但請把脈絡講清楚，而不是用片面數字帶風向。黃國昌昨指出，位於新莊副都心的一片1.6公頃土地，蘇貞昌原承諾要興建國家電影及視聽文化中心第二期，卻跳票；而工程經費45.1億元，將由中央政府全額出資，但卻因延宕而導致成本高漲至超過90億元，導致新北市議會及在地居民紛紛發聲要求市府把地收回自己來建設。然而，針對這項指控，在地議員翁震州回擊指出，原先規劃經費約45億元，但後續新北要求加蓋停車場，進度因此延宕，金額也不是「憑空暴增」。翁震州更怒批，公共工程每一次設計變更，都會牽動經費與期程，市政可以監督，但請把脈絡講清楚，而不是用片面數字帶風向。翁震州解釋道，國影二期1. 需要地下4層停車場；2. 都市計畫要求設置2座空橋；3. 整體建築量體增加，以致工程規模擴大，經費自然需要重新評估，因此總經費可能接近翻倍，也因為金額變動，必須重新送行政院核定。如果現在因為經費增加就要全部喊卡，那請問：是要收回原本的功能規劃，不要國影中心，全部改成停車場嗎？針對翁震州的批評，黃國昌競總發言人戴于文表示，蘇系議員急著出面護航，卻對地方實際需求視而不見，替中央跳票的建設找藉口，才應該被市民淘汰。戴于文指出，國影二期在蘇貞昌擔任行政院長期間大張旗鼓宣布，開開心心地大撒幣，如今卻無法兌現，形同對新北市民開出空頭支票。當初說得信誓旦旦，如今成果何在？中央欠新北市民一個清楚說明，更欠一聲道歉。戴于文強調，至於自詡深耕地方的立委蘇巧慧，面對中央政策跳票卻選擇沉默，未見具體監督與爭取作為，令人遺憾。立法委員的職責是為民發聲、替地方把關，而不是在關鍵時刻選擇失聲。新北市民要的不是護航與推託，而是兌現承諾與負責任的新政治。