我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊比賽，應援啦啦隊ct amaze成員林襄（左）、瑟七（中）、峮峮（右）。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲味全龍內野手張政禹遞補中華隊，將成為靈活調度「工具人」。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽正式在東京巨蛋點燃戰火！台灣球迷把原汁原味的台式應援整套搬進東京巨蛋，視覺、聽覺一起轟炸，氣勢像是主場一樣直接把屋頂掀起來。特派記者在現場觀察，今日進場人潮相當可觀，座位幾乎滿到接近8成，開賽前一小時內野已經接近滿座，東京巨蛋瞬間變成台北大巨蛋。東京巨蛋內外野幾乎都能看到穿著中華隊藍色戰袍的台灣球迷，有人穿背號24號球衣，也有人把自備的台灣國旗插在座位旁，或披在肩上當披風，從進場開始就把氣氛拉到滿格。你不需要聽廣播，只要看觀眾席，就會知道哪一區是台灣人。當大會廣播開始逐一介紹中華隊球員進場時，全場瞬間爆發出超巨大的歡呼聲。這股氣勢驚人的聲浪在巨蛋屋頂內迴盪，不僅給予了場上國手最安定的力量，更瞬間讓人產生「這裡是台灣主場」的錯覺。在賽前逐一介紹中華隊球員進場的環節中，全場爆發出「最大分貝」歡呼聲的，正是臨危受命、遞補受傷小將李灝宇入隊的內野手張政禹。從集訓球員到未進30人名單，再到比賽開打前臨時遞補，張政禹對心情轉換看得很開：「不管有沒有進，能跟著中華隊集訓對我來講都是很開心的事。」至於自己的角色，張政禹簡單一句話帶過：「任何地方都守，等待教練安排，希望可以在需要的時候派上用場。」