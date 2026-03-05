我是廣告 請繼續往下閱讀

最新賠率曝！中華隊 1.40 獲看好、投注額翻倍成長

▲不少民眾穿上 Team Taiwan 應援服衝往投注站支持中華隊，這股「螞蟻雄兵」的力量讓首場投注額較過往翻倍成長，賠率更從 90 倍一路下修至 50 倍。（圖／記者葉政勳攝 2026,03,05）

螞蟻雄兵出動！上班族 7 點衝下注、宮廟也開直播

2026世界棒球經典賽（WBC）首戰於今日（5）上午 11 點正式點燃戰火！中華隊坐鎮主場首戰澳洲，愛國球迷熱情徹底引爆。根據運彩公會統計，今日一早 7 點就有上班族搶在打卡前下注，目前全台投注總額預估飆破 1.2 億元，且有高達 8 成 資金一面倒看好中華隊旗開得勝。隨著 12 強奪冠熱潮延續，本次經典賽投注熱度超乎預期。《ETtoday》報導指出，運彩公會理事長何昱奇表示，過去首場賽事投注額約落在 6000 萬至 7000 萬元，但今日規模已直接翻倍。最新運彩數據顯示：「愛國球迷」成為本次投注的主力軍，不少上班族為了搶好兆頭，今早 7 點就衝往投注站買中華隊贏球。除了東京巨蛋現場塞爆台灣球迷，國內應援熱度也同步升溫，不僅政府機關、餐廳，連地方宮廟都加入直播行列，形成全民挺中華的壯觀場面。雖然市場看好中華隊，何昱奇也特別提醒，球迷在展現熱血之餘，應審視球隊陣容完整度，維持