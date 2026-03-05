想看 2026 世界棒球經典賽（WBC）卻沒訂閱 HamiVideo 嗎？別擔心！全台除了戶外大螢幕、超商應援外，更有超過 70 家餐廳、酒吧獲得愛爾達（ELTA）正式公播授權轉播。無論想邊吃美食邊看比賽，還是想感受熱血的直播應援氛圍，不用花錢買月租也能零時差幫中華隊加油。本文為讀者整理全台最新授權餐廳名單，趕快找找離你最近的應援熱點！
全台瘋世界棒球經典賽，今日開始也有許多餐廳將在現場轉播賽事，美食愛爾達電視公布最新完整名單，列出本次針對2026WBC賽事特別申請「愛爾達專案活動授權」之單位（如：舉辦加油派對、架設大型投影幕、擴大音響或公開宣傳聚眾等）。
愛爾達也表示，詳細公播活動惠隨時調整，請洽各主辦地點公告內容為主。而名單後有註明日期者，即是僅有該日期播放，無特別標明者，就是有中華隊出賽時就會播映。而若是店家平時已申裝「中華電信 MOD 公播餐」並於店內既有電視單純收視，未涉及額外宣傳或特殊設備架設，即屬合法收視範圍。
🟡愛爾達授權公播營業店家一覽：
📍大台北區
叢林開始酒鬼(3/6、3/7 18:00)、
民生早午餐by貓下去(3/5.3/7-8 11:00)、
GBA吉比鮮釀餐廳/信義店(3/6)、
Frank Taipei(3/6.3/7 18:00)、
好野吧Drink SPORT、
拉撒咪呀居酒屋、
ETNA、
學吧精釀、
柏比咖啡、
Bar Sunset、
列特博運動健身機構、
Joiny Taipei招台北、
鳶園居酒屋、
L’Unicorno Gelato 義式手工冰淇淋、
享自由餐酒館、
釛匠研所、
89 Loop Sports Bar、
THE garden、
豬の道、
飽滿廚房、
Feeling Bar、
Nowhere Taipei PUB、
板石咖啡廳、
就坐SIT&ENJOY、
Tempo House、
AToMic
gumgum beer&wings信義店、
GumGum Not Only Beer & Wings 雞翅啤酒吧-內科店、
GUMGUM EGG 剛剛小巨蛋店、
美好日子咖啡館
Vagus 餐酒館 Lounge
朱里昂露營風格餐廳
風格二店咖啡餐酒館
Meet遇見共享空間
新光三越A9 B1 GŪLŪ GURU
Transit
Crafted Beer & Co.
啤酒土狗
宸酌咖啡
雅意
Beer Rush
萬鼎工程服務股份有限公司
📍台中地區
台中頂粵吉品(3/5)、
與魚咖啡、
暮藏和牛鍋物、
7分SO漢堡店華美店、
Burger Joint 7分SO 朝富店、
Café Joint7分SO-大墩南店、
Birth、
GUMGUM Day & Night 剛剛台中店、
老胖東北燒烤台中店、
薩克森美式餐酒館、
啤士多精釀啤酒餐廳、
CRU酒窖、
七分漢堡店漢口店、
堡彪專業美式漢堡、
Mao King 貓王經典 Restaurant北屯景賢店、
明昌永續智慧工廠
📍其他區域
新竹 企鵝不捨小書屋
新竹 光明堂鐘錶有限公司
桃園 楊梅區市議員參選人古振豐聯絡處
桃園 今朝酒居藝文店
南投 金品誠茶廠
台南 角鑄燒餃子
台南 築光餐酒館
台南 巧辣麻辣干鍋
台南 Bistro L'arc 池畔餐酒館
台南 只今居酒屋
台南 莫里根高球俱樂部
高雄 Harbor Line Bagel Club哈柏貝果俱樂部
基隆 暖暖的店
嘉義 帕球俱樂部
台南 樂飛運動餐酒
高雄 神采飛揚KTV
