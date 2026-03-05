我是廣告 請繼續往下閱讀
母親在貼文中寫道：「女兒什麼都不敢說，自己偷偷去看醫生，她才16、17歲，那個人竟然下得了手。」她表示，女兒後來鼓起勇氣辭職並報警，還向公司提出性騷擾申訴，但公司除了迅速開除涉案主管外，「對我們沒有任何交代或慰問」。
根據家屬說法與相關資料，小羽於2022年8月進入麥當勞工作，並於2024年2月20日離職。她在同年3月3日向警方報案，指控遭李姓主管性侵，並於3月25日向公司提出性騷擾申訴。由於性侵部分屬刑事案件，公司僅能依《性別平等工作法》處理性騷擾問題，最終李男於2024年5月遭公司開除。
至於刑事部分，士林地檢署分案偵辦後，檢察官傳喚小羽說明案情。小羽最初表示曾遭性侵6次，後又改稱遭性侵10次，供詞出現差異。李男則向檢方辯稱，兩人曾短暫交往，分手後仍維持朋友關係，即使少女後來另有男友，雙方仍有聯繫。李男並提出通話紀錄，檢方認為內容未見違反意願的對話。檢方另傳喚相關證人調查後，認定現有證據不足以證明李男涉犯妨害性自主罪，因而作出不起訴處分。
家屬不服提起再議，高等檢察署審查後認為案件仍有疑點待釐清，撤銷原不起訴處分並發回士林地檢署續行偵查。不過案件重新偵辦後，士林地檢署近日偵查終結，仍認為罪嫌不足，今（5）日再度作出不起訴處分。
