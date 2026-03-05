2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）今（5）日火熱開打，中華隊在11：00首戰面對澳洲，面對澳洲左投手輪番上陣，中華隊打線被封鎖，全場只打出3支安打，最終0：3落敗。賽後不少球迷對於主審的好球帶判決相當不滿意，Thread上更掀起球迷向中華職棒裁判們的道歉潮，「中職果然領先全球，這什麼鬼好球帶，是我大聲了，跟中職的裁判老師們道個歉」、「這屆WBC第一張道歉表竟然是台灣裁判老師」。
主審好球帶變化多端 打者選球困難
今（5）日經典賽預賽，由中華隊交手澳洲隊，主辦方美國職棒大聯盟（MLB）的裁判裴洛塔（Omar Peralta）擔任主審，但裴洛塔多顆好壞球判斷失準，像是徐若熙首局2顆高角度直球都落進好球帶，裴洛塔卻都判決是壞球；林子偉上場打擊時，偏離好球帶較遠的壞球，裴洛塔竟判成好球；吳念庭打擊時更是被投了2顆壞球，卻當成好球；「費仔」費爾柴德被三振後，對於主審裴洛塔宛如「變形蟲」的好球帶也無奈搖頭。
中華職棒過去主審好球帶，一直是球迷熱議話題，有不少球迷認為部分中職主審好球帶飄忽不定，包含知名裁判林金達，他判決時常常相同位置「一下好球、一下壞球」，而被球迷和網友笑稱是「變形金達」，代表他的好球帶不固定，就像變形金剛一樣會變形。
網整理誤判畫面 大批球迷向中職裁判道歉
現在看到經典賽主審的判決，Threads上出現不少球迷批評，「若熙的好球帶是A4，澳洲的好球帶是全開嗎」、「念庭什麼事都沒做就兩好球，揮一次就三振了」、「中華隊投的引誘球都不撿，澳洲投的引誘球只要不要太誇張的壞球都能變好球」、「澳洲是不是連主審也情蒐啊」、「這主審為什麼在東京？因為在大聯盟春訓一場比賽他可能要被挑戰ABS（自動好壞球判定系統）超過10次以上」。
賽後也有網友整理主審誤判的畫面，直言「本季第一張道歉表填給中職主審們」、「這屆WBC第一張道歉表竟然是台灣裁判老師」、「我是沒想到第一個接受道歉表的是林金達」、「中職果然領先全球，這什麼鬼好球帶，是我大聲了，跟中職的裁判老師們道個歉」、「MLB球迷：歡迎體驗大聯盟好球帶」、「是平常只看中職的我膚淺了」、「在此鄭重向：林金達、尤志欽、陳均瑋、邱景彥、范元淦等中華職棒裁判表達十二萬分的歉意，我不該質疑你們的專業」。
資料來源：Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（5）日經典賽預賽，由中華隊交手澳洲隊，主辦方美國職棒大聯盟（MLB）的裁判裴洛塔（Omar Peralta）擔任主審，但裴洛塔多顆好壞球判斷失準，像是徐若熙首局2顆高角度直球都落進好球帶，裴洛塔卻都判決是壞球；林子偉上場打擊時，偏離好球帶較遠的壞球，裴洛塔竟判成好球；吳念庭打擊時更是被投了2顆壞球，卻當成好球；「費仔」費爾柴德被三振後，對於主審裴洛塔宛如「變形蟲」的好球帶也無奈搖頭。
中華職棒過去主審好球帶，一直是球迷熱議話題，有不少球迷認為部分中職主審好球帶飄忽不定，包含知名裁判林金達，他判決時常常相同位置「一下好球、一下壞球」，而被球迷和網友笑稱是「變形金達」，代表他的好球帶不固定，就像變形金剛一樣會變形。
網整理誤判畫面 大批球迷向中職裁判道歉
現在看到經典賽主審的判決，Threads上出現不少球迷批評，「若熙的好球帶是A4，澳洲的好球帶是全開嗎」、「念庭什麼事都沒做就兩好球，揮一次就三振了」、「中華隊投的引誘球都不撿，澳洲投的引誘球只要不要太誇張的壞球都能變好球」、「澳洲是不是連主審也情蒐啊」、「這主審為什麼在東京？因為在大聯盟春訓一場比賽他可能要被挑戰ABS（自動好壞球判定系統）超過10次以上」。
賽後也有網友整理主審誤判的畫面，直言「本季第一張道歉表填給中職主審們」、「這屆WBC第一張道歉表竟然是台灣裁判老師」、「我是沒想到第一個接受道歉表的是林金達」、「中職果然領先全球，這什麼鬼好球帶，是我大聲了，跟中職的裁判老師們道個歉」、「MLB球迷：歡迎體驗大聯盟好球帶」、「是平常只看中職的我膚淺了」、「在此鄭重向：林金達、尤志欽、陳均瑋、邱景彥、范元淦等中華職棒裁判表達十二萬分的歉意，我不該質疑你們的專業」。
資料來源：Threads
中華
更多「2026經典賽」相關新聞。