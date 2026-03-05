我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「大賽首戰王者」徐若熙肩負重任，今日掛帥對決澳洲。他將挑戰帶領中華隊拿下睽違 20 年的經典賽海外巨蛋勝仗，翻轉客場低迷紀錄。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

開打了！2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）正式開打，中華隊首戰澳洲，由「大賽首戰王者」徐若熙領軍強勢出擊。雖然中華隊前年才在東京巨蛋奪下 12 強冠軍，但在經典賽脈絡下，中華隊於海外巨蛋戰績僅有慘淡的 1 勝 9 敗。今日正好是海外巨蛋奪勝的 20 週年紀錄日，能否打破長年低迷魔咒，引發球迷高度期待。中華隊在經典賽歷史中，對於海外人工草皮巨蛋似乎顯得「水土不服」。統計顯示，中華隊在東京巨蛋僅拿過 1 勝 6 敗，若加上南韓高尺巨蛋的 3 連敗，海外巨蛋戰績合計僅 1 勝 9 敗。相較於在國內台中洲際球場穩定維持 4 勝 3 敗的表現，海外客場作戰成為中華隊亟需突破的課題。回顧中華隊在經典賽海外巨蛋的唯一勝場，時間點驚人地巧合，正好落在 20 年前的今天。2006 年 3 月 5 日，中華隊於東京巨蛋以 12 比 3 擊敗中國隊。在那之後，中華隊在 2009、2013 及 2017 年的海外巨蛋賽事中，始終未能再次取勝，陷入長達 20 年的「客場巨蛋荒」。今日首戰對決澳洲，中華隊寄望藉由徐若熙的壓制力，一舉翻轉海外巨蛋勝少敗多的印象。若能順利取勝，不僅能為分組晉級之路奠定基礎，更能宣告中華隊正式終結長達 20 年的海外巨蛋魔咒。