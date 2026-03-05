我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安日前宣布，北市3月1日將率先全國推動「育兒減少工時計畫」。勞動部長洪申翰昨日被問到是否跟進表示，勞動部過去並非沒有評估過育兒減少工時，但面對員工減薪、企業人力調度及其他員工不公平感，若配套無法克服，就不容易擴張，難以變成「制度性協助」，而是「象徵性試辦」。蔣萬安今（5）日表示，目前4天左右，已有超過30家企業報名參與計畫，希望在試辦過程有好的建議，都可以參與討論。蔣萬安上周宣布，3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，只要營業登記在北市的企業不減薪，讓設籍台北、家中有12歲以下孩子需接送的在職育兒爸媽，每天減少工時1小時，市府將會補助企業8成工資。不過，由於預算卻只編550萬元引發議論，勞動局則解釋「只是試辦」。北市勞動局昨日表示，計畫開放申請進入第三天、截至4日為止，已有近30家事業單位提出申請，產業別涵蓋批發零售業、診所、進出口貿易、管理顧問業及社團法人協會等多元領域，顯示不少企業願意在不減薪的前提下，嘗試提供育兒家長更友善的工時安排。蔣萬安今日上午出席南山信義A26新建工程上樑典禮，蔣萬安受訪時被問到針對洪申翰質疑流於象徵性試辦，未來是否擴大「育兒減時」補助範圍？蔣萬安表示，北市府提出的計畫就是試辦性質，鼓勵企業參與，所以也保留後續擴大經費的彈性，3月開始到目前4天左右，已有超過30家企業表達意願，而且報名參與這項計畫，所以會持續打造育兒友善的環境是市府的責任，當然這也是中央和地方共同努力的目標，希望在試辦過程有好的建議，都可以參與討論。