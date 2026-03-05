勞動節3天連假5月1日登場，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將在下週一（3月9日）開放訂位。交通部民用航空局表示，將提供1,160架次、93,165個座位數；本次連假也將實施「退票費用分級制」，若當日退票費用不超過票價30%，以鼓勵旅客儘早確認行程。
勞動節連假從5月1日（五）至5月3日（日）有3天連假，加上前後兩天的4月30日（四）、5月4日（一）一共5天為航空疏運期。
在各航線運能提供方面，澎湖航線624架次、49,738個座位數；金門航線404架次、34,412個座位數；馬祖航線132架次、9,015個座位數；上述3離島航線共計提供1,160架次、93,165個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。
民航局提醒旅客，此次勞動節連假，尖峰時段4月30日至5月2日台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。
旅客購買上述加註使用限制之機票，退票費用將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等三階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10%、20%及30%，使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。
此外，勞動節假期適值臺灣本島及外離島霧季，航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。
開放訂位時間可利用航空公司訂位電話、官網（華信航空、立榮航空）、APP及合作便利商店等管道進行訂票。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在各航線運能提供方面，澎湖航線624架次、49,738個座位數；金門航線404架次、34,412個座位數；馬祖航線132架次、9,015個座位數；上述3離島航線共計提供1,160架次、93,165個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。
民航局提醒旅客，此次勞動節連假，尖峰時段4月30日至5月2日台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。
旅客購買上述加註使用限制之機票，退票費用將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等三階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10%、20%及30%，使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。
此外，勞動節假期適值臺灣本島及外離島霧季，航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。
開放訂位時間可利用航空公司訂位電話、官網（華信航空、立榮航空）、APP及合作便利商店等管道進行訂票。