▲許多民眾身穿球衣、揮舞國旗，替中華隊選手加油。（圖／記者邱曾其攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）於今（5）日開打，中華隊首場於台灣時間上午11時對上澳洲隊，《NOWNEWS今日新聞》記者一早前往信義香堤廣場「WBC戶外直播派對」，已有約百名球迷抵達應援。主持人在台上教學應援口號，並高喊：「We are team Taiwan.」現場熱血沸騰。許多民眾身穿球衣、揮舞國旗，替中華隊選手加油，主持人在台上教學應援口號、應援曲，並高喊：「中華隊加油！台灣最強中華隊！加油加油加油。」現場球迷跟著齊聲大喊，展現台灣最經典的應援氣勢。另外，味全龍啦啦隊「小龍女」芮妮、小蛙、蘿拉、馬妹也到現場，帶領大家一起熱舞應援，讓人彷彿身處日本東京巨蛋。當林安可一上場，眾人也喊著個人應援口號，台灣隊長陳傑憲因四壞保送，全場立刻掀起震耳欲聾的歡呼聲，展現台灣團結與默契。