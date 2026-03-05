我是廣告 請繼續往下閱讀

▲販毒集團具有明確組織分工，集團成員計有外送員、控臺人員、毒品倉管人員、毒品埋包人員、車輛整備人員、線上客服人員、贓款收水手、幕後管理員等，共查緝20名犯嫌到案。（圖／高市刑大提供）

▲警方當場扣二級毒品安非他命和依托咪酯煙油及煙彈100多顆，還有三級毒品愷他命、一粒眠和毒咖啡包，另外還查扣3部權利車、贓款24萬以及K盤等證物。（圖／高市刑大提供）

高市刑大近期偵辦多起毒品案，發現背後有大型販毒集團，經多次搜索拘提，最終破獲歷年最大型販毒集團並發現販毒集團具有明確組織分工，標榜「24小時」外送服務由外送人員(俗稱小蜜蜂)前往買家指定地點完成毒品交易，販毒區域遍及高雄市，全案依違反毒品危害防制條例罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移送20人偵辦，販毒集團中徐嫌主嫌等7人遭羈押。高雄市政府警察局刑事警察大隊偵八隊23分隊偵辦多起毒品案，經分析相關資料，並以科技設備搜索採證犯嫌手機資料，遂與市警局少年隊、新興、苓雅、仁武分局、保安警察第三總隊第二大隊等單位共組專案小組，報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，積極深入追緝。專案小組歷經長期蒐證，掌握犯嫌等人行蹤與毒品藏匿地點，持臺灣高雄地方法院及臺灣高雄地方檢察署核發之搜索票與拘票，於114年間陸續發動多次搜索拘提，並發現販毒集團具有明確組織分工，使用網絡通訊軟體做為集團成員間連絡之工具，且利用少年販毒，標榜「24小時」外送服務，吸引買家下單購毒，由外送人員(俗稱小蜜蜂)駕駛車輛前往買家指定地點完成毒品交易，販毒區域遍及高雄市各區。集團成員計有外送員、控臺人員、毒品倉管人員、毒品埋包人員、車輛整備人員、線上客服人員、贓款收水手、幕後管理員等角色分工明確，共查緝徐嫌(23歲)等20名犯嫌到案。查扣第二級毒品安非他命1包(毛重80餘克)、第三級毒品愷他命141包(毛重600餘克)、毒品咖啡包1000餘包、第二級毒品依托咪酯煙油2瓶(毛重200餘克)、第二級毒品毒品依托咪酯煙彈100餘顆、第三級毒品硝甲西洋藥錠(俗稱一粒眠)2包、第二級毒品大麻加熱菸1支、贓款新臺幣24萬、權利車3部、空煙彈殼1包、口味香精10瓶、夾鏈袋1批、食物秤1個、k盤7個、電子磅秤5個、平板電腦5臺、手機37支等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，販毒集團中徐嫌等7人經檢察官聲押後，法官裁定羈押。高市刑大去年查獲毒品重量較前年增加518.53公斤，成長23.26%，其中毒品咖啡包及菸彈分裝場等重大案件43件，查扣毒品咖啡包1萬4657包，顯示壓制毒品供給已見成效。警方將秉持零容忍態度，全面清查、強力掃蕩、溯源刨根，斷絕毒品供應鏈，維護社會治安。大隊長鄢志豪呼籲青年勿因好奇、同儕慫恿或錯誤訊息接觸毒品，新興毒品包裝迷惑性強，危害極大，唯有遠離毒害，方能守護健康與家庭幸福，共建無毒安全環境。