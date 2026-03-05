美國、以色列聯合對伊朗進行大規模空襲，川普政府估計將拿下伊朗制空權，認為戰爭不需要拖多久就會結束。然而，美國網路新聞節目《Democracy Now》本週採訪2位伊朗裔美國學者，他們都表達了對伊朗政權更迭的悲觀，不是對美國的軍事實力沒信心，而是擔心這些攻擊為伊朗人民帶來的巨大苦難，也有可能摧毀伊朗人民為爭取社會正義和公民自由而奮鬥的空間。
曾任教於美國普林斯頓大學（Princeton University）近東研究系的加馬里-塔布里茲（Behrooz Ghamari-Tabrizi），本身就是伊朗當局的激烈批評者，甚至一度被神權政府判死刑，也在伊朗臭名昭著的艾文監獄（Evin Prison）被關押過，但他仍然反對這場戰爭發生：「我對伊朗政權更迭的可能性非常悲觀，因為我們不清楚最終會是什麼政權取而代之。」
加馬里-塔布里茲提醒，伊朗人民正在承受攻擊造成的巨大傷害，基礎設施受到嚴重破壞，人們現在更擔心自身安全與炸彈威脅，目前尚未看到川普鼓勵的民眾起義發生。美以在擊殺最高領袖哈米尼的同時，也波及了學校、醫院等平民設施。
面對主持人質疑，為何身為政治迫害的受害者，卻對推翻神權政體如此保守，加馬里-塔布里茲坦言，過去40年，伊朗社會發生過許多重要事件，從學生、勞工到婦女，伊朗人民一次次證明，他們有能力改變自己身處的社會，社會正義的議題在伊朗非常突出。
加馬里-塔布里茲強調，自己不是認同神權政府，而是認為在目前的情況下，如果沒有明確的替代方案，就貿然推翻政權、試圖促成政權更迭，只會損害人們過去40年為之奮鬥的成果。
任職達特茅斯學院（Dartmouth College）現代伊朗史教授的尼克普爾（Golnar Nikpour）也提出類似觀點，伊朗境內的基礎設施受到「毀滅性打擊」，看不到街頭抗議之類的活動，因為人們都擔心炸彈隨時會奪走他們的生命，幾乎每個人都在設法用各種措施保護自己，免於受傷甚至喪命。
至於伊朗已故國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子、伊朗末代王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi），是否可能回伊朗接掌政權一事，尼克普爾坦言，多年來，巴勒維一直是新君主主義運動的希望，但他從未在伊朗國內建立起組織性的支持，完全缺乏制度上的根基，也與伊朗國內的政治運動幾乎沒有任何聯繫，所以無論他是想當過渡時期領導人，還是長期領導人，都需要外部勢力投入大量軍事力量來支持他的統治，也就是派遣地面部隊，但他至今未能說服川普政府充分投資他。
原文連結：Iranian American Scholars Denounce U.S.-Israeli Attack, Warn Regime Change Efforts Will Backfire
