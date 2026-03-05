我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市議員洪婉臻陪同萬華區華江里長洪佳君（左）召開記者會，指控地方「資深前輩」對洪佳君性騷擾。（圖／翻攝自洪婉臻臉書）

台北市議員洪婉臻農曆年前陪同萬華區華江里長洪佳君召開記者會，指控地方「資深前輩」對洪佳君性騷擾，昨日爆出「資深前輩」是環南市場自治會會長林勝東。台北市長蔣萬安今（5）上午出席活動被問到此事時說，性騷就零容忍，一定全力配合司法調查，毋枉毋縱。洪佳君2月12日在臉書揭露遭到地方人士性騷擾，在完成報案程序後，洪婉臻在2月14日陪同她召開記者會，不過記者會當時並未揭露「地方人士」是何人?媒體昨日報導地方人士是林勝東，北市府雖然曾想拔掉林勝東會長職務，卻因查無法律依據而作罷；林勝東在上週二召開臨時會，透過會員投票獲得繼續留任。洪婉臻昨日受訪表示，若蔣萬安繼續消極被動，就別再喊「打造北市為杜絕性騷的示範城市」，並呼籲蔣萬安不要為了選票只剩一張嘴，傷透被害者的心。蔣萬安今日上午出席南山信義A26新建工程上梁典禮，被追問此事時表示，一直以來對於性騷就是零容忍，這件事情一定全力配合司法的調查，毋枉毋縱。