工業電腦大廠研華昨日舉行法說會，指出今年第一季接單動能暢旺，預估首季營運將創歷年同期最強表現，前景正向樂觀，法說會報喜激勵，研華今日開盤就飆上漲停板，並寫下今年以來歷史新高價，隨後漲勢收斂震盪，截至午盤漲逾8%，氣勢依舊不輸。研華開盤亮燈漲停，鎖死在342.5元，寫下今年以來新高，隨後午盤漲勢縮小，但漲幅仍有8%以上。研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙指出，由於記憶體DDR4、SSD缺貨等原因影響，以北美為例，北美去年營收達7.02億美元，確定接到訂單金額3.33億美元，而預估今年預估確定接單金額可達4.2億美元，大約成長26%。整體訂單情形，陳清熙說，研華現在內部每天接單狀況、出貨狀況，到目前為止已定未交的訂單已經超過11.3 億美元；今年1、2 月接單已超過7.7億美元 million，表現十分亮眼。研華去年全年營收達新台幣708.82億元，年增19%，創歷史新高；全年營業毛利為282億元，毛利率39.8%；全年稅後淨利達105.9億元，年增18%，EPS為12.25元。市場認為，今日急漲主因來自昨晚法說會對接單與營收展望偏多，預期今年第一季表現將成「最強首季」，接單出貨比維持高檔，醫療、半導體與工業應用接單成長明確，帶動資金重新評價成長動能，另外先前市場對記憶體漲價壓抑毛利的疑慮獲得部分緩解，公司透過頻繁調整售價轉嫁成本，使得先前壓回的技術空方部位出現回補買盤，配合法說後預期修正，推動股價直接鎖住漲停板。