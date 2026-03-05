我是廣告 請繼續往下閱讀

25歲投手徐若熙在今（5）日的經典賽（WBC）C組預賽中擔任先發投手，狀態極佳的他替中華隊打下優勢，今年25歲的他，才剛加盟日職福岡軟銀鷹隊，據日本媒體推測，他的3年合約最高約為1500萬美元（約4.72億元）。事實上，徐若熙的右肩動過3次手術，現在還能投出153公里的球，實力不容小覷。徐若熙一出場，連球評都說，明顯感受到對方打者要揮不揮的緊張，徐若熙則是相當輕鬆的模樣，前兩局用球數27球，雖被敲一支安打，不過仍用三振化解危機，表現相當亮眼。許多人好奇徐若熙的背景，事實上他出身單親家庭，父親打零工維持生計，也受過家扶基金會幫助，進入職棒後有了經濟能力，他也常回家扶中心捐款。別看徐若熙現在能投出近160公里的火球，他的右邊肩膀曾開過3次刀，經過復健、休息，每次回歸球速都會更進化，日前徐若熙才正式加盟日職軟銀鷹隊，據日本媒體報導，3年合約最高約為1500萬美元（約4.72億元）。