我是廣告 請繼續往下閱讀

▲可容納萬人的台中市政府府前廣場，號稱是全國最大的球賽轉播地點。（圖／記者顏幸如攝，2026.03.05）

▲隨著賽事越來越精采，在台中市府前廣場看直播的球迷，不時高聲歡呼喊加油。（圖／記者顏幸如攝，2026.03.05）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組賽事今（5）日上午11時中華隊首戰澳洲，台中市府前廣場同步直播，湧進上千球迷。市長盧秀燕特別拍片應援，不只抓著袋鼠玩偶笑著說「要好好招呼澳洲朋友」，還拿出御飯糰要「嗑日挺台灣」，連捷克煙囪卷、韓國人蔘飲都出爐，最後不忘大喊「中華隊加油，我們一起前進美國。」台中市政府的府前廣場，超巨型LED螢幕有1300吋、4層樓高，號稱全國最大轉播場地，市府從5日至8日的中華隊預賽期間，連續直播4場賽事。今天台中市天氣不好，且是平時上班日，可容納上萬球迷的廣場，還是來了千餘位球迷，有的還一家大小席地野餐，隨著賽事越來越精采，球迷不斷高聲歡呼、加油。市長盧秀燕雖未親自到場，但早在前兩天便拍好應援影片，影片中她穿著應援外套，手上抓的卻是代表澳洲的可愛袋鼠玩偶，邊對袋鼠摸頭邊說「這次我們要好好招呼我們澳洲的朋友」，接著拿出御飯糰，延續「嗑日挺台灣」的精神，不僅捷克煙囪卷、韓國人蔘飲都上場，巧妙地連結4場轉播的時間，還說「為了要去台中府前廣場，我連喉糖都準備了」，最後還不忘宣傳她即將出訪美國，大喊「中華隊加油，我們一起前進美國。」