美以聯手攻打伊朗釀中東戰火，對此外交部今（5）日於行政院會報告說明，中東地區我旅外國人及僑民約3000餘人，另有200餘位因航班中斷滯留該地區的國人，保護在海外長期定居僑民及短期旅行國人的人身安全均為外交部首要任務，已責成我國相關駐外館處主動瞭解駐地國人需求，以因地制宜方式確保國人安全為優先考量，滾動式執行照護國人最佳計畫。外交部說明，依據目前中東地區空域開放及關閉狀態，提供我最新安全建議及協助措施如下，首先針對空域有限度開放的國家如阿拉伯聯合大公國，外交部建議國人可利用後續復航的商業航班返國，或可與我駐杜拜辦事處聯絡，我駐杜拜辦事處將協助國人入境阿曼，後續國人可自阿曼搭乘商業航班返國。對空域開放的阿曼、沙烏地阿拉伯、約旦，則建議國人儘速搭乘民航機離境。其次，針對空域關閉的以色列，滯留當地國人倘有離境需求，可主動聯繫我駐以色列代表處，駐處可協助以陸路方式前往約旦，國人再自行搭乘約旦前往歐洲或東南亞的班機。第三，針對空域關閉的卡達、巴林、科威特、伊朗、伊拉克，請有意離境的國人分別與我國駐沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、杜拜及約旦代表處聯繫。最後外交部提醒，長期旅居及短期滯留受戰事影響國家的國人務必提高警覺並遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，並請主動與我國駐外館處聯繫，以便相關駐處得以適時提供後續必要協助。對此卓榮泰裁示，為確保每一位在相關國家的國人、僑胞及外館同仁的安全，外交部駐外館處第一時間已啟動緊急應變機制，並配合情勢發展，執行我國際護僑行動，旅居當地國人及旅客如果有離境需求，除了可選擇利用後續復航的商業航班離境之外，外交部也提供協助經由陸路轉往周邊鄰國，再搭乘民航班機返國。另交通部針對旅客，已請旅行業者注意旅客安全維護並妥適照料，同時也請品保協會給予業者必要的協助。至於暫無意願離境的僑民，外交部也透過相關館處主動聯繫，適時提供生活上的協助，確保當地僑民安全。