▲民進黨立委邱議瑩也來到東京巨蛋應援，並比出「Team Taiwan」招牌手勢。（圖／記者路皓惟攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（5）日在東京巨蛋熱烈開打。場內中華隊與澳洲隊正展開對決，而場外的觀眾席與走道區，同樣也是「星光熠熠」。本報特派記者在東京巨蛋現場直擊，包含「台灣殷雄」陳偉殷、「不死鳥」郭泓志、富邦悍將副領隊林威助，以及立委邱議瑩皆親臨現場，為中華隊應援。陳偉殷、郭泓志與林威助曾經都是在國際賽場上叱吒風雲的台灣棒壇傳奇，這次來到東京可不只是單純的「VIP球迷」，他們肩負著中華隊極為重要的任務。在開賽前後的巨蛋走道區，特派記者捕捉到了陳偉殷的身影。有別於以往在投手丘上的霸氣球衣，陳偉殷今日身穿灰色休閒夾克與牛仔褲，手持著啤酒杯，在球場內的美食攤位前親切地與球迷合影留念。許多球迷好奇，為何陳偉殷、郭泓志與林威助等重量級棒球巨星，沒有出現在中華隊的休息區內？事實上，陳偉殷與郭泓志本次都身兼中華隊「情蒐小組」與後勤團隊的重要一員。由於WBC大會對於進入場內（Field）與休息區的「工作人員證件張數」有著極為嚴格的總量限制，在名額有限的情況下，為了將場內資源極大化留給教練團、防護員，傳奇球員只能在場邊應援。