我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰交手強敵上屆8強強隊澳洲隊，此役澳洲隊先發投手威爾斯（Alex Wells）威風八面，主投3局飆出6K，且未被敲安，讓中華隊打線吃盡苦頭。澳洲隊此役推出左投威爾斯先發，開局與纏鬥費爾柴德（Stuart Fairchild）纏鬥7球後投出三振，隨後讓林安可敲出游擊飛球出局，雖然對「台灣隊長」陳傑憲投出保送，但威爾斯立刻回穩，讓張育成敲出二壘飛球出局，度過首局。第2、3局威爾斯大秀K攻，連續對江坤宇、林子偉、蔣少宏、陳晨威以及費爾柴德投出三振，變化多端的球路讓中華隊打者一籌莫展。4局上澳洲隊主動換投，威爾斯退場休息，總計此役主投3局無失分，用46顆球（28顆好球），送出6次三振、1次保送，未被敲出安打。威爾斯昨日賽前受訪時表示，「中華隊是一支非常優秀的球隊，他們已經向世界證明了他們可以成為全球的強權之一，所以必須上場並展現出這支打線應得的尊重。」威爾斯說，面對中華隊，他會盡所能做好準備，「就是上場把任務完成。」