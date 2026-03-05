我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨下屆彰化縣長提名至今渾沌不明，國民黨立委謝衣鳯表態參選，但胞弟彰化縣議長謝典霖卻自爆，有意找民進黨籍前彰化市長邱建富組「藍綠白大聯盟」，但透過前立委蔡壁如找柯文哲卻碰壁；民眾黨主席黃國昌昨天也透露，邱建富曾透過友人想見他，但他直接回覆「不宜」。邱建富今否認此事，強調自己確曾與謝典霖、蔡壁如交換意見，但從未託人傳話要見黃國昌。台灣民眾黨主席黃國昌昨受訪時表示，邱建富曾透過友人找黨秘書長周榆修希望見他，討論邱想選彰化縣長一事，「那個時候，我聽了有一點驚訝」、「一個民進黨黨籍的政治人物，透過中間人希望來找我、希望爭取我們的支持去選彰化縣縣長？我直接就告訴周榆修請回覆他『不宜、不宜』」。邱建富今（5）日發出新聞稿澄清，強調從未託人傳話要見黃國昌，至於外界關心的非綠大聯盟議題，當時係因到彰化縣議會的「議政沙龍」講課，與謝典霖、蔡壁如就地方整合方向交換意見。相關討論的出發點很單純，就是希望在競爭之外，能為彰化尋求更多合作與可能性，未來無論局勢如何變化，也都會秉持為「彰化好」的初衷，讓公共議題回歸建設本質。國民黨彰化縣長提名，目前有兩位前副縣長洪榮章、柯呈枋與彰化縣唯一藍委謝立鳯表態爭取，據傳將於3月底以民調決勝負，但黨中央迄未證實。彰化謝家持續上演姊弟之爭，謝典霖宣稱「父親已經定調家族維持現狀，不參與縣長選舉這一局」。日前有媒體報導，謝典霖有意組非綠大聯盟，結合藍白支持，先讓邱建富以無黨身分參選、承諾只當一屆縣長。但他透過蔡壁如想接觸台灣民眾黨創黨主席柯文哲，卻被拒絕。謝典霖先是透過發言系統否認，強調自己爭取議長已很忙，無餘力管他人選舉，隔天又上廣播節目承諾確有此構想，且為管教他兒子的事，對姊姊「不爽」。