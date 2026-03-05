我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市西大路昨（4）日發生一起不當管教事件！一名領有身心障礙證明的女高中生，晚間8時疑似因不聽管教，遭姑姑用繩子綁在路邊電線桿上，轄區警方接獲報案後立即趕往現場制止及告誡家屬，並依家暴及妨害自由等罪嫌將姑姑移送地檢署偵辦。對此，社會處表示，社工已於第一時間介入了解案家狀況，由於個案身分特殊，後續將由社工持續介入，提供必要的心理關懷與輔導協助，以確保類似事件不再發生。有網友在Threads上發文指出，4日晚間8時許經過新竹西大路時，赫然發現一名身穿紅衣的小女孩竟被繩索綑綁在電線桿上，身旁一名貌似姊姊的女子在斥責幾句後便逕自離去，留下小女孩獨自在街頭動彈不得。貼文曝光後立刻引起大量網友關注，紛紛詢問詳細事發地點並打算前往關心小女孩的安危，另外，也有疑似鄰居的人指出「曾經看過那戶的阿嬤直接打妹妹耳光」、還有人表示「剛剛路過，那戶的門口一堆人還有警察」。警方調查發現，該名姪女因不聽管教，遭其姑姑動手以繩索綁在路邊電線桿上，接獲民眾報案後，警員第一時間趕赴現場處理，除當場告誡家屬不得有不當管教行為外，全案也已依違反《家庭暴力防治法》及《刑法》妨害自由罪嫌，移送新竹地檢署偵辦，並通報社會處處理。對此，新竹市社會處表示，社工在接獲警方通報後已立即派遣人員前往了解，並針對家庭狀況進行深入評估。由於該名女子領有身心障礙證明，目前仍在學中，後續將由社工持續介入，提供必要的心理關懷與輔導協助，以確保類似事件不再發生。