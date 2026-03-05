2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日正式登場，中華隊首場在台灣時間上午11時對上澳洲隊，透過直播都能感受台式應援聲響徹日本東京巨蛋，上班族無法線上看球賽，透過直播台主播現場即時播報，類似廣播概念也能追賽事，其中愛爾達在YouTube上的轉播台視角，瞬間湧入5萬人線上緊盯賽況。
如果正在上班或是還沒訂閱Hami Video、愛爾達，其實能透過YouTube「直播台」視角來聽球賽，沒有球賽畫面，用主播的聲音來聽球賽，上班也能同步低調追球賽。其中目前主播直播台YouTube上最熱門的是愛爾達官方YouTube，11點球賽一開打就有4萬人線上，之後持續維持線上5萬上下的人數。
要再次提醒，主播直播台是沒有比賽畫面，只會有主播和賽評的畫面，透過他們的講評、解說來追球賽，對於上班族來說剛好可以低調的聽比賽。如果真的想要看完整的賽況，建議還是直接訂閱Hami Video和愛爾達ELTA.tv線上看。
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
2026世界棒球經典賽「中華隊賽程」
3月5日（四）：中華隊V.S澳洲（台灣時間上午11時）
3月6日（五）：中華隊V.S日本（台灣時間晚上18時）
3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）
3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）
經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
更多「2026經典賽」相關新聞。