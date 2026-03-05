我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德提出1.25兆國防特別預算，但在野陣營質疑金額過高，且空白授權，民眾黨立院黨團自提4000億版本，國民黨今（5）日先由黨中央開記者會，宣布「3500億+N」的版本，先支持美方報價書3500億，未來還有其他軍購也會支持，2個多小時後國民黨立委開黨團大會，也與黨中央有共識，國民黨立院黨團書記長林沛祥說，軍購特別條例的文字細節還在修正，但國民黨會一致支持此一版本。林沛祥表示，重大軍事支出必須經國會監督與審議，這並非對行政部門的不信任，而是對制度的尊重。他說，國民黨版本的條例設計，將要求外交部及相關單位定期向立法院提出執行報告，並由審計機關依法監督，若執行進度嚴重落後，還須送監察機關調查，確保每筆軍購經費都真正用於提升戰力，避免留下爭議空間。他進一步說明，條例明定若美方提出第二階段軍售報價書，主管機關應立即研擬特別條例草案送立法院審議，並立即召開黨團協商，完成三讀程序。林沛祥強調，這種分階段、具體明確的安排，不僅能兼顧效率與程序正義，也讓社會大眾清楚掌握每筆新增支出的必要性與合理性。國民黨立委王鴻薇表示，藍營即將提出的軍購國防特別預算方案，將全面落實透明監督，確保納稅人的每一分錢用在提升國防戰力上。她指出，過去軍購曾發生弊案，包括拉法葉採購中佣金不明、甚至釀成命案，這種黑箱操作必須杜絕。王鴻薇說，此次特別預算第一階段為3500億元，未來只要美方正式提出軍售報價書，條例規定將立即啟動第二階段採購，並送立法院審議，確保程序公開透明、快速高效，不留私下協議或黑箱操作空間。她強調，條例中明確列出經費用途與採購項目，讓社會大眾清楚掌握每一筆開支的必要性與合理性。馬文君表示，當前國際局勢與地緣政治動盪，對我國國防建設帶來重大影響，因此國民黨團支持必要的國防預算，但同時強調必須落實監督，確保納稅人的錢用在確實提升戰力的武器裝備上。馬文君表示，從馬政府三千億元、蔡政府六千億元，到現任政府九千億元的年度國防預算，累計特別預算金額高達兆元以上，過往採購過程中曾發生多起弊案，凸顯監督的重要性。她指出，本次特別預算中，增購包括M109A7自走炮等武器，部分為新增裝備，其餘為既有項目的擴充，國民黨團將嚴格把關，確保採購如期、如實交付。林沛祥總結，本次國防特別預算第一階段為3500億元，加上未來可能的第二階段軍售及後續維保費用，整體支出規模龐大，攸關國家財政與子孫未來，因此立法院必須謹慎審議。他強調，條例的提出不是為了反對政府，而是希望建立透明制度，使國防採購程序穩健且可追蹤，保障國家安全。他呼籲社會各界理解與監督，國民黨也會持續以理性與負責態度，確保每筆國防支出符合國家利益。