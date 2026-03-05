美國與以色列襲擊伊朗、斬首伊朗最高領袖哈米尼，讓中美關係面臨新的考驗，中國外交部長王毅批評美國的做法不可接受，有外媒披露，中國正考慮取消習近平與川普的「川習會」。對此，專家指出中東戰局對川習會的會談基調與交涉議題內容都會產生影響，但不會讓川習會取消。
《外交家》報導指出，認為中國會取消川習會的看法，其實只是「反映了西方分析界對中國決策的想像，而非其實際運作方式」，支配北京處理外部衝擊與管理外交日程的「制度邏輯」顯示，峰會很可能會照常舉行。
未曾進入中國政策體系工作的人，往往低估了其最強大的特性之一：制度黏性。像川習會如此規模的國事訪問並非可以隨意抹去的日程紀錄，它是外交部、商務部、國家發展和改革委員會、禮賓司以及雙方使館數月來跨部會協調的產物。
上月底就有報導，北京已「全員待命」推進川習會，多個部門受命研究川普可能的訴求並制定潛在的讓步方案。雙方已在能源、航空和農產品採購方面規劃協議草案。中國駐華盛頓大使館已被激活為溝通管道；學者和前官員也被動員以研判川普的想法。由中國人民外交學會會長吳懇率領的高級代表團於2月初訪問美國，會見了包括美中關係全國委員會副主席格林伯格（Evan Greenberg）在內的美國代表。
整個中國官僚生態系統已經啟動「制度預載」，要關閉這個過程需要最高層的明確決策，而如此恰恰正會釋放出北京最想避免的「戰略猶疑」信號。
更明顯的證據是彭博資訊引述知情人士說法，稱財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰預計於3月中旬在巴黎會面，討論川習會後可能促成的商業協議，彭博將此視為儘管美國空襲伊朗，計畫中的峰會仍「正向前推進」的信號，了解中國體系的人都知道，「貝森特—何立峰會談」是通往川習會的關鍵節點。
伊朗局勢已重塑談判籌碼
當然，美國在伊朗展開的軍事行動對美中談判並非毫無關聯，伊朗每日向中國煉油廠供應約138萬桶石油，且中國約40％的原油進口需經過荷姆茲海峽，這些都會成為談判桌上的議題。然而，中國近年持續擴充戰略資源，國內原油產量在2025年創下每日432萬桶的歷史新高，據估計，中國的原油戰備儲備可支撐96～121天的海運進口量，且俄羅斯與中亞的管道流量不受海上干擾，中國仍擁有相當的迴旋與緩衝空間。
此外，中國可以將美國形塑為引發國際能源衝擊、影響整個「全球南方」的責任方。這使北京能將自己定位為應對美國單邊主義後果的穩定力量，進而加強其在能源貿易條款、液化天然氣定價及制裁緩解方面的談判地位。
當然，這種談判動態的改變是雙向的，美國液化天然氣在中東戰火下，成為填補供應的替代選項之一，川普也有動機在期中選舉前獲得一筆北京明確承諾的能源訂單作為峰會成果。中東危機已將能源議題從次要議程推到了峰會的核心，這反而增加了川習會舉行的重要性。
美以對伊朗的軍事打擊會影響川習會嗎？答案幾乎可以肯定是會，無論是在實質內容、談判基調，還是博弈動態上。但它會導致川習會取消嗎？不會，機器已經啟動，而在北京，這樣的機器一旦運轉起來，就不容易停下。
