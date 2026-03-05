我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若熙首局2顆高角度直球，按照轉播都明顯進到好球帶，主審裴洛塔（Omar Peralta）卻都計壞球，大聯盟打者「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）三局上遭到變形好球三振後，也搖頭表示無奈。（圖／記者葉政勳攝）

▲經典賽中華隊陳柏毓遭到澳洲隊柏金斯敲出2分砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲2026年世界棒球經典賽，今（5）日上午11時中華隊首戰和澳洲碰頭，「國防部長」張育成敲出本屆台灣首支安打。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）首戰今（5）日於東京巨蛋點燃戰火，中華隊與澳洲隊上演了一場扣人心弦的投手大戰。雖然中華隊先發投手「龍之子」徐若熙主投 4 局展現神級壓制力，但半場除了得面對主審裴洛塔（Peralta）神祕的「外角海」好球帶，五局下換投陳柏毓後更不幸遭到澳洲隊兩分砲轟炸。半場結束，中華隊暫時陷入落後0：2僵局。徐若熙今日開賽便展現王牌氣勢，首局飆出95英哩（約153公里）火球，即便被澳洲二棒米德（Curtis Mead）擊出本屆賽事首安，依然冷靜化解。徐若熙前 4 局投球效率極高，總計僅用 53 球，其中包含 38 顆好球，控球準度驚豔東京。這場投手戰的關鍵在於徐若熙與「御用捕手」蔣少宏的搭配，兩人頻頻利用招牌的「指叉變速球」作為決勝球，讓澳洲打者局局吃鱉。四局結束，徐若熙僅被敲出 2 支安打，以超水準發揮達成任務，為中華隊守住前半段江山。相較於投手的穩定，中華隊打線前五局顯得極為掙扎。除了受困於澳洲先發左投威爾斯（Alex Wells）的精準控球，主審裴洛塔的「神祕好球帶」更成為打者的噩夢。現場觀察，主審對於高角度好球判斷冷感，兩側邊界卻「寬如大海」。中華隊左打群對於外角判定顯得無所適從，威爾斯趁勢以滑球連續送出 5 次三振；就連旅美強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）遭到內角球三振時，也無奈對著同體系的大聯盟裁判搖頭。雖然張育成在四局上敲出全隊首安、響起「台灣尚勇」應援曲，但攻勢始終無法串聯，五局上更慘遭三上三下，整體打擊節奏略顯沈悶。五局下，中華隊教練團考量球數與長線戰力，決定換上效力海盜隊的潛力新秀陳柏毓。陳柏毓在資格賽表現亮眼，本場卻顯得有些不穩，一上場就因變化球失控投出觸身球，讓澳洲首棒打者站上壘包。緊接著，澳洲打者鎖定陳柏毓的速球，一棒扛出兩分砲，讓東京巨蛋瞬間靜默。這記全壘打不僅是澳洲隊火力不容小覷的證明，更直接打破了雙方平手的僵局。陳柏毓雖隨後穩定下來，連續抓下出局數，但這兩分已讓中華隊陷入追分壓力。中華隊半場靠著徐若熙的優質先發維持競爭力，但進攻端勢必得針對主審的好球帶做出調整。若無法適應兩側偏寬的判準，將持續陷入被動。下半場預計雙方將進入牛棚大戰，中華隊能否延續投手端的壓制力，並在進攻端找回節奏，將決定首戰能否順利「開門紅」。面對澳洲派出的強力牛棚，中華隊能否在「國防部長」張育成的帶領下找回長打火力，將是能否在東京首戰反敗為勝的唯一機會。