我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱男持折疊刀刺向陳男腹部，陳男當場臟器外露忍住劇痛衝出家門求救。（圖／警方提供）

新北市永和區日前發生一起恐怖殺人未遂案，一名53歲的朱姓男子和陳姓男子為朋友關係，日前朱男將電動工具借予陳男使用，陳男不慎損毀並答應賠償5000元。上月13日朱男向其索討未果，雙方一言不合爆發衝突，朱男持折疊刀刺向陳男後逃逸，於當日22時遭到逮捕，詳細案情仍有待進一步調查釐清。據了解，陳男日前向朱男借電用工具「喜得釘」使用，於借用過程中不慎將工具損壞，便答應朱男賠償5000元。但朱男遲遲等不到賠償，上月13日晚間21時16分許直接登門至新北市永和區仁愛路向陳男索討未果，雙方因而爆發口角衝突。朱男一氣之下便掏出折疊刀猛刺陳男的下腹部，當處血流滿地、肚破腸流急跑出門求救。警消獲報到場後，立即將陳男送往醫院治療，所幸並無生命危險。至於朱男則在犯案後逃逸，警方運用科技偵查方式掌握其逃逸路線，最終僅在短短一小時內於同日22時10分在永和區某社區的地下室將其逮捕，全案依殺人未遂、傷害罪嫌移送偵辦，新北地檢署聲押獲准。