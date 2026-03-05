我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽台澳大戰戰況白熱化！在中華隊落後2分之際，場上卻出現了令全台球迷最不捨、也最憤怒的一幕。中華隊「台灣隊長」陳傑憲在打擊區遭到澳洲投手失控的觸身球狠狠擊中，當場痛苦倒地，這驚險的畫面瞬間點燃了全場3萬多名台灣球迷的怒火。本報特派記者在場邊直擊可以清楚看見，陳傑憲在挨砸後，防護員與教練團第一時間神情緊張地衝上本壘板周圍關切傷勢。身為帶領這支國家隊征戰的靈魂人物，陳傑憲這次的觸身球不僅痛在球員身上，更重重地砸在了所有台灣球迷的心上。原本因為雙方拉鋸而緊繃的巨蛋氛圍，在觸身球發生的那一剎那，整個東京巨蛋觀眾席爆發出震耳欲聾的巨大噓聲，不少心急如焚的球迷情緒徹底失控，看台上狂飆國罵、比倒讚，全場球迷將矛頭指向投手丘上控球失準的澳洲投手Jack O'Loughlin。本場戰局在五局下半出現變化，旅美右投陳柏毓接手登板，卻遭到遭澳職全壘打王柏金斯（Robbie Perkins）兩分砲轟炸，而「最怕空氣突然安靜」這句歌詞，完美詮釋全壘打出現那一瞬間的東京巨蛋。不過，這份令人窒息的安靜並沒有持續太久，觀眾席開始零星傳出「陳柏毓加油！」、「沒關係，再來！」的吶喊聲，最後陳柏毓立刻穩住陣腳，化解澳洲擴大分差的機會。