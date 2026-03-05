我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 身為中華隊隊長，陳傑憲在備戰時就展現高度凝聚力。針對張育成的「握手腕」手勢，他特別感性釋疑，強調這是代表「大家都在」的團結精神。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）今首戰澳洲，四局下「國防部長」張育成敲出中華隊本屆首安，上壘後特別做出「」神祕手勢，引發全台熱議。台灣隊長陳傑憲賽前特別揭密，這個動作並非網傳「我很強壯」、「很粗」之意，背後藏著極度催淚的團隊凝聚力，代表「」。今日中澳大戰前段形成投手戰，中華隊先發徐若熙展現壓制力，完成 4 局投球無失分，成功封鎖澳洲火力。四局下半，張育成頂住壓力敲出本屆中華隊第一支安打，點燃東京巨蛋氣氛。他上壘後隨即做出右手握左手手腕、隨後左右互換的動作，場邊休息室球員也整齊劃一跟著做，讓轉播鏡頭頻頻特寫這個神祕手勢。針對這個新動作，外界一度以為是代表「手腕力道很粗（強壯）」，但陳傑憲在備戰時就曾公開說明，笑稱真正的含意其實很感人：「因為上壘時沒人可以握手，所以只好自己握自己。」 藉此象徵「」、全體一心戰鬥的團結精神。這份團隊默契也成為中華隊在海外作戰最強大的心靈支柱。