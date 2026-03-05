我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人對伊朗衝突可能降溫的預期升溫，加上美國民間就業數據優於市場預期，帶動市場情緒回穩，美國股市週三全數走高，帶動台北股市今（5）日開盤上漲791.86點、來到33620.74點，隨後漲點擴大逾千點，不過隨後遇到賣壓襲擊，午盤漲點收斂，上漲666.71點或2.03%，來到33495.59點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.81點、來到295.61點，午盤上漲8.88點或3.02%，來到302.68點。今日午盤成交量排行榜前五名為：群創、力積電、華邦電、陽明、元晶；午盤成交值排行榜前五名為：台積電、華通、華邦電、群創、聯鈞。權值股多數走高，權王台積電以1940元開出，盤中最高一度來到1960元，可惜隨後遇到賣壓襲擊，午盤上漲30元或1.61%，來到1895元，失守1990元關卡；台達電以1335元開出，最高一度來到1365元，午盤上漲65元或5.18%，來到1320元；鴻海午盤上漲5.5元或2.53%，來到222.5元。PCB概念股同步回神上攻，柏承、邑昇攻上漲停板，德宏、達勝上漲逾9%，建榮上漲逾8%，台光電上漲逾6%，聯致、泰鼎-KY上漲逾5%。記憶體族群成為盤面焦點，DRAM廠南亞科開盤直接跳空亮燈漲停，盤中鎖在257.5元；記憶體大廠旺宏同樣亮燈漲停至107.5元，題材帶動買盤湧入；華邦電也一度衝上漲停114元，午盤上漲逾7%，盤面由DRAM、NAND到控制器全面點火。