民進黨立委王定宇再爆花邊新聞。《鏡周刊》3日報導，王定宇時常往返台北、台南2地豪宅，和豪宅主人、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱同進同出，傳出民進黨高層十分不滿，兼任民進黨主席的總統賴清德昨（4日）在民進黨中常會表示，從政黨員言行都該以更高標準自我規範。對此，資深媒體人謝寒冰表示，「居然聽到民進黨會說賴清德總統支持媒體公正的報導，非常神奇欸」。王定宇遭爆和劉怡萱桃色緋聞，讓民進黨祕書長徐國勇非常生氣，破口大罵「太離譜了！太令我失望了！」；有黨內人士透露，總統賴清德向來支持媒體報導正確的事，對於王定宇再度捲入桃色風波，傳出民進黨將召開中評會撤銷王定宇的中常委身分。賴清德4日也強調，所有從政黨員都該以更高標準來自我規範，以回應國人對的期待。對此，謝寒冰4日在政論節目《大新聞大爆卦》指出，王定宇現在剛好藉著經典賽出國，回來之後，絕對當作沒有發生任何事情，他個性就這樣，他也不可能道歉。謝寒冰直言，民進黨從創黨時期、甚至黨外時期，男女關係就很複雜，但媒體報導這麼多，他是第一次聽到「賴清德總統支持媒體公正的報導」，第一次聽到有這種說法，「非常神奇欸，而且我第一次聽到因為這種事情（緋聞）就要拔掉他中常委的說法」。謝寒冰表示，聽到徐國勇震怒他也嚇一大跳，「徐國勇是甚麼道德標準很高的人嗎？從來也不是啊。男女關係複雜從來不是民進黨考慮範疇之內」，問題是有沒有派系鬥爭問題、牽涉到其他利益的問題，這才是真正的癥結點。