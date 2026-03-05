我是廣告 請繼續往下閱讀

子宮肌瘤比例隨年齡增加 醫：4原因都可能是危險因子

子宮肌瘤在台灣女性中的盛行率極高，且會隨著年齡增加而攀升。一名40歲獸醫師因為工作及家庭壓力，即便生產後仍無暇回診追蹤早年發現的子宮肌瘤。直到右側腹部有一塊硬物凸起，原想直到更年期才處理的個案，因為已經肌瘤大到不得不面對。醫師指出，雖然大多得子宮肌瘤可以不用太過擔憂，但有將近3成仍須處理或追蹤，建議民眾有症狀仍需諮詢醫師。一名40歲的蔡姓獸醫師身兼職業女性與母親雙重身分。但在產後，她因診所開業壓力無暇回診追蹤早年發現的子宮肌瘤，直到近期發現右側腹部明顯凸起一塊硬物，也讓她無法穿著合身或緊身衣物。個案提到，大學時健檢發現有1公分子宮肌瘤，原先認為自己很健康、也有定期運動便不以為意，直到婚前進行健檢時發現已經大到9公分，當時醫師有提醒，可能會有不孕風險。不過，個案後續也順利懷孕，只是產檢時發現肌瘤又大到16公分。近期，個案的子宮肌瘤為12.5公分，且經期時大量出血導致的貧血，也讓她體力不支。她透露，因為傳統手術復原期較長，會嚴重影響工作與育兒計畫，對於動刀她也充滿焦慮。個案分享，一直以來生理期都相當痛，也習慣吃止痛藥，甚至要吃整個經期，原以為自己是體質或生冷食物造成，沒想到是子宮肌瘤導致。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈提到，子宮肌瘤比例隨年齡增加而攀升，20歲至30歲的女性約2至3成；到了40至50歲更達到4至5成。醫師提到，子宮肌瘤成因多元，除了基因遺傳、環境荷爾蒙、生育減少及飲食西化導致肥胖，都是誘發子宮肌瘤長大的危險因子。黃建霈說，子宮肌瘤對於身體的影響非常大，除了急性大量出血可能會導致休克死亡、慢性流血也會增加心臟負擔。醫師表示，長期貧血、心臟的負擔過重，就如同車子引擎一旦使用過度，經常磨損，就容易提早報廢；換言之，這個人到了年紀大的時候，就容易提早結束壽命，或是較不健康。黃建霈提醒，一般有發現就應持續追蹤，像是造成不孕，若不去除就無法懷孕，另外還有流血問題，例如流血量較多、時間很長，會造成不便，或長時間就會出現貧血。黃建霈指出，同時要小心會不會長太快，還有極少數是惡性的，要及早發現、盡快治療。醫師提到，還有些人會有壓迫的症狀，容易有頻尿、或是壓迫腸子出現脹氣等；建議有症狀要快尋求醫師處置。