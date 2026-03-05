我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰決定不副署《衛星廣播電視法》、《不當黨產條例》、《立法院組織法》等修法。對此，民進黨立院黨團今（5）日表示支持，並一一說明理由。行政院昨宣布，攸關中天新聞台復台的《衛星廣播電視法》、讓救國團被凍結的56億可獲「解凍」的《不當黨產條例》，以及助理費變立委補助費的《立法院組織法》等修法「不副署」。民進黨團上午召開記者會，對於行政院不副署決定，黨團幹事長莊瑞雄指出，在立法院助理費上，民進黨在司法法制委員會中有版本，若要討論該案，應直接送到委員會，卻直接偷渡、並在人數優勢下逕付二讀；他認為，國民黨真正要的不是提升助理費，重點是助理費「除罪化」。莊瑞雄提到，國民黨其實是為了劫囚，引發社會譁然後，扮成聖誕老公公，說是要來發糖果、要提升國會助理的待遇；他呼籲，國民黨應該好好思考，其核心目的不是為了提高助理待遇，而是幫特定人解套。黨團書記長范雲指出，在不當黨產條例上，黨團非常支持行政院不副署，第一，是守護權力分立，釋字第793號早就認定，不當黨產回歸國家，不只是合憲，且是回歸公平競爭，讓台灣成為真正的民主國家，且救國團的黨產訴訟已經在高院敗訴，目前還在最高行政法院審理中，立法權不該干預司法。范雲說，第二，守護國家財產，救國團竊占全台國產，光建物就幾乎兩萬坪之多；第三，守護轉型正義，救國團在威權時期是滲透、監視學生的，文獻也提到，救國團是國民黨內最重要的青運機構。黨團副幹事長陳培瑜指出，「中天條款」方面，在三讀通過後，中天電視直接發表聲明，說條款的通過，是還中天一個公道，「這是不是中天條款？當然是！連中天電視台都認證，所以我們當然支持行政院不副署」。