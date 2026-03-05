我是廣告 請繼續往下閱讀

陳傑憲在2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽中，不慎被澳洲投手的觸身球擊中手指，痛到直接把棒子丟地上，最後傷退，由張育成上場。不僅東京巨蛋現場噓聲不斷，就連社群平台Threads也立刻被灌爆，許多人都替陳傑憲不捨，「感覺超痛好不妙」、「X沒有護具的地方，怎麼會這樣」。有在現場的網友說，根據東京防護員的轉述，目測陳傑憲的手指已經歪掉，詳細傷勢還未確定。陳傑憲在第6局遭觸身球打到左手手指，剛好是沒有護具的地方，他直接把棒子丟在地上，看起來非常痛苦，最後傷退，陳傑憲的表情也非常無奈，Threads馬上暴動，許多球迷都替陳傑憲不捨，「6上觸身球退場，希望不要有事」、「完蛋，隊長的手被打到，看起來超痛啊」、「接下來比賽很可能都不能再上場」、「希望陳傑憲的手沒事，好緊張」。有在現場的網友轉述，根據東京防護員的說法，陳傑憲的手指明顯歪掉，可能骨裂，但畫面中陳傑憲一直在進行冰敷，主播也說目前還不確定骨頭有沒有結構性損傷，只希望他能平安無事。