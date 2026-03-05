2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）今（5）日台澳戰開打，台灣網紅蔡阿嘎、啦啦隊女神苡萱、若潼一起衝東京巨蛋現場，免費發送必勝客獨家特製經「冠軍廟」彰化埔鹽順澤宮爐火加持的必勝宮帽；達美樂澳洲CEO Ben真情告白，表示「骰到6」挺台灣。本文一起整理最新「買1送2」披薩優惠TEAM TAIWAN。
必勝客：蔡阿嘎、啦啦隊女神衝東京巨蛋發「必勝宮帽」！買1送2披薩優惠
經典賽首戰台灣對上澳大利亞，必勝客邀請網紅蔡阿嘎、啦啦隊女神苡萱、若潼一起衝東京巨蛋，現場免費發送必勝客獨家特製經「冠軍廟」彰化埔鹽順澤宮爐火加持的「必勝宮帽」，象徵首戰必勝，引發超多台灣球迷瘋搶，立馬戴上吶喊「中華隊必勝！」
賽事上也可見看台區，捕捉到不少台灣人戴上鮮紅奪目「必勝宮帽」，在現場熱烈加油，希望「最強玄學」的應援力量，在關鍵時刻助攻台灣英雄揮出紅不讓，一舉完勝。
WBC經典賽「必勝客」披薩優惠！買1送2加碼
必勝客應援WBC經典賽，即日起至3月17日，無論大披薩買一送一、買大送小或三個大比薩888元起，通通加碼「免費送1.25L可樂」，相當於無痛升級「買1送2」；外帶「買大送大」還直接贈送限量「必勝加油棒」。官方推薦，「丸勝日韓套餐」666元超值應援價，「丸勝章魚燒披薩」或「韓風醬烤雪花牛比薩」單點限時半價的超狂優惠。
達美樂：澳洲CEO「骰到6」挺台灣！買1送2披薩優惠
達美樂延續去年「骰到 6」勝利，今年WBC經典賽全面開跑「骰到6全民挺台灣」，澳洲CEO Ben真情告白「挺台灣」！號召球迷集氣一起挺台灣。
WBC經典賽「達美樂」披薩優惠！買1送2加碼
達美樂表示，即日起球賽期間限定「吃爆四強」披薩，使用優惠代碼「911480」外帶半價優惠340元，集結日本「日式章魚燒」、韓國「韓風泡菜豬」，還有「澳洲BBQ雙腸」、「捷克奶油烤雞」兩款新口味。
3月2日至3月8日，賽事期間三大優惠：
◾️優惠代碼831116「應援棒球套餐」799元：「吃爆四強披薩＋全壘打強棒麵包＋棒球披薩馬芬＋三振對手蒜味巴掌麵包＋骰到六可可馬芬＋1.25L大可樂」（期間限定各店限量）。
◾️優惠代碼131169「買1送2」全台門市外帶大披薩買一送一送大可樂！
即日起，全台達美樂門市大披薩盒化身加油神器，穿上「骰到6」幸運標示，推薦球迷可在披薩盒上寫下應援話語，直接揮舞披薩盒為台灣加油（限定披薩盒數量有限、售完為止）。
資料來源：必勝客、達美樂
