民進黨立委王定宇再爆花邊新聞。《鏡周刊》3日報導，王定宇時常往返台北、台南2地豪宅，和豪宅主人、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱同進同出。身兼黨主席的總統賴清德昨（4）日在中常會上罕見說重話；對此，資深媒體人董智森預言了王定宇下場。王定宇遭爆和劉怡萱桃色緋聞，讓民進黨祕書長徐國勇非常生氣，破口大罵「太離譜了！太令我失望了！」；有黨內人士透露，總統賴清德向來支持媒體報導正確的事，對於王定宇再度捲入桃色風波，傳出民進黨將召開中評會撤銷王定宇的中常委身分。賴清德4日也強調，所有從政黨員都該以更高標準來自我規範，以回應國人對的期待。資深媒體人董智森4日在政論節目《新聞大白話》中分析，「賴清德對王定宇超級不爽，這是事實！」，自賴上任總統後，遭遇2大挫折，第一就是大罷免，原以為可以把國民黨幹掉，「結果他很狼狽，弄了半天32:0！」董智森指出，第二件事是賴清德花了10年以上栽培子弟兵林俊憲，讓黃偉哲先看守，台南6位綠營立委中，撇除陳亭妃，郭國文、林宜瑾與賴惠員，都全力挺林俊憲，唯獨王定宇在初選期間「按兵不動」，這種冷眼旁觀的態度，在賴清德看來，無異於是在關鍵時刻扯後腿。董智森直言，「賴清德討厭一個人，就會去痛宰那個派系！」，正國會就是個血淋淋的例子，王恐怕會直接拖累其所屬的派系湧言會，為了避免被賴清德「抄家滅族」，湧言會很可能在短期內與王定宇進行切割。