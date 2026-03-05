我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中經發局參訪團拜會台中在地廠商宏竝企業（DesignBite）位於德國漢堡的歐洲總部。（圖／經發局提供）

▲中市府經發局參訪臺中國際企業駐德據點， 聚焦歐洲及東亞市場策略布局。（圖／經發局提供）

台中市府經發局參訪團赴德交流第3日，前往台中在地廠商宏竝企業（DesignBite）位於德國漢堡的歐洲總部，以及國際工業控制知名廠商倍福自動化（Beckhoff Automation）位於德國費爾的企業總部，見證台中國際企業宏竝成功布局歐洲市場，也深入了解倍福透過先進技術布局東亞半導體、機械及能源設備自動化，為台中產業鏈注入升級動能。經發局說明，宏竝企業生產基地位於台中大里，由OEM製造穩步成長並成功轉型至ODM，成功建立「丹麥設計、台灣製造、德國行銷」的跨區域合作模式，以自有品牌「DesignBite」布局歐洲市場，新品牌以小型產品切入，作為「小兵」搭配大型家具，透過網路與社群、自有銷售與創意團隊製作目錄與銷售材料等推廣策略提高完整度與滲透，優先以北歐及德國市場為目標。參訪團由宏竝總監陳瑞士及丹麥設計公司（Hans Thyge & CO）創辦人Hans Thyge Raunkjær接待及說明，品牌名稱意涵為「take a bite of life」，強調在日常生活中體驗設計的好處與感受，產品以永續為核心，如Loop Pouf泡芙椅材料來源包含荷蘭 Fabrra（口罩/醫材再製布料）、丹麥 EGE（廢地毯回收作棉絮）等，以因應公共採購趨勢要求低碳足跡與永續規範、飯店及公共建築重視環保之趨勢。隨後，參訪團拜會將台灣總部設於台中的倍福自動化(Beckhoff Automation)，倍福公司Joshua Alexander Rusdy經理表示，企業總部位於德國費爾(Verl)，全球員工約 5,000 人，其中約40%為工程專業背景，於全球41個國家設有子公司，並於台中設立台灣總部，布局東亞半導體，機械及能源設備自動化市場。此外，倍福近期將新增包括菲律賓馬尼拉與中國南昌等據點，公司產品架構就像人體重要器官，如工業電腦(大腦)、訊號傳輸系統(手)、運動控制(腳)、自動化軟體(靈魂)、系統整合(中樞神經)及視覺系統(眼睛)等六大類，涵蓋產業包含機械設備、工具機、半導體設備、離岸風電、娛樂舞台控制等，現場展示尖端的XPlanar磁浮系統更是半導體設備（如 ASML）高精度需求的關鍵，另模組化機器人則預計於2027年導入台灣。經發局局長張峯源強調，宏竝將台中精密製造與北歐美學完美融合，並預先布局永續材料，精準對接歐洲低碳足跡的採購需求，是台中產業由傳統製造邁向高價值品牌創造的典範，展現台中作為全球設計樞紐的潛力。至於倍福的軟體演算法與AI整合技術，將是台中精密機械與半導體供應鏈的升級動能及重要合作夥伴。經發局表示，此次實地參訪深刻感受到台中企業在國際供應鏈中「品質、創新、永續」的三大競爭力。市府將持續作為產業後盾，讓台中企業在碳足跡計算、AI 轉型等全球挑戰中佔據領先地位，以期「台中製造」成為串聯全球高階製造與品牌開發的核心基地。