美國與以色列聯手攻打伊朗，而伊朗也展開反擊釀中東戰火，對此有台灣旅行團因航班影響滯留卡達，20餘人求助無門組「自救團」，自行洽詢旅行社包車逃難。對此外交部今（5）日回應，昨晚半夜已接上線，駐處協助搭機，目前正搭乘阿聯酋飛機，預計在下午4時許返台。對於台灣旅客組「卡達自救團」逃難，外交部次長吳志中表示，目前所有的旅行團外交部與交通部都有掌握，並協助看有什麼需求，那可能有一些散客，希望這些散客可以主動致電外交部，昨晚半夜已接上線。吳志中說，卡達確實有一位吳姓民眾，應該是在今天已經到利雅德，駐處已在當地協助登機，現正搭乘阿聯酋飛機，預計在下午4時許返台，大概會有旅行團約40多人，整體應該有200多人會回來。吳志中指出，外交部也派員前往，去看還有什麼需要協助並歡迎返國，所以任何需要外交部協助都可以打電話，外交部絕對會給予最大的協助。