我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中央今搶在黨團大會前召開記者會，表態軍購條例應採用3500億版本，更稱黨中央跟黨團有共識，但多名藍委表示會前沒看過版本。國民黨主席鄭麗文今（5）日表示，黨中央跟黨團一定充分溝通，有一致原則跟態度，立院攻防、條例、立法如何完成，通通尊重黨團自主，也尊重跟支持黨團決議。鄭麗文今上午赴苗栗縣參加新春團拜，針對軍購條例立場，她說，對美軍購攸關台灣國家安全，事關重大，攸關國家利益、國家安全的重大法案、重大政策，跟黨團一定會充分溝通，有一致原則、方向跟態度。鄭麗文說，在立法院裡的攻防、條例的形成，以及立法如何完成，通通都會完全地尊重黨團自主。所以軍購案事關重大，本黨當然有立場、會有原則，底線必須堅守，黨團應正在召開黨團大會討論相關條例，最後會尊重跟支持黨團所做的決議。鄭麗文表示，本黨有委員對於軍購案有主張、有看法，這是好事也很正常，因為這麼重大的案件，尤其是國防外交委員會立委自然是高度關注、高度參與，也有很多的看法，包括在中央黨部，她本人對軍購案召開多次研討會議、多方溝通，其中自然包括外委會的委員。鄭麗文也透露，她跟徐巧芯至少溝通過兩次，針對對美軍購的重大國防事務。所以黨內溝通協調一直都非常順暢、順利進行。除了黨內意見整合之外，智庫也積極對過去常年負責對美軍購的退役將領請益程序，國民黨團如何幫台灣爭取最大的利益，而國防外交委員會裡也有非常專業的陳永康，這一次當然也充分請教過專業意見。鄭麗文強調，今天黨版會出爐，但在未來修法過程當中，還會有很多討論、溝通、協調，都尊重黨團自主。也非常相信國民黨的黨團過去兩年的時間，表現非常優異、團結，在總召傅崐萁的領導之下，軍購這件事一定會為台灣的國防安全，還有為台灣人的納稅錢做好最好的保護，看緊「看荷包」的一個角色。