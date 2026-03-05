我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，今（5）日上午11時，台灣隊首戰對陣澳洲隊，身為資深棒球迷的總統賴清德，也在社群平台打趣說，幕僚請假的理由，不是去東京看經典賽，而是「赴日關心我國棒球於國際賽事之發展動態，並於現場為代表隊加油應援」。WBC賽事開打，不少球迷早早訂好機票、搶好門票，飛到東京觀賽，並替台灣隊加油。在台灣、澳洲開打時刻，賴清德也在社群平台Threads分享東京巨蛋現場照片，同時發文說，幕僚請假的理由，不是去東京看WBC，而是「赴日關心我國棒球於國際賽事之發展動態，並於現場為代表隊加油應援，以實際行動支持台灣選手爭取佳績」；最後，賴也不忘補上「Go！Go！Team Taiwan！」替台灣隊加油。對於經典賽開打，賴清德昨也在民進黨中常會上呼籲，希望全台灣的國人，不論是在台灣透過轉播，還是親赴東京觀賽，都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。