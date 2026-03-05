我是廣告 請繼續往下閱讀

中日韓均受到衝擊

台灣對進口燃料的依賴是最明顯的弱點

中東戰火外溢，伊朗遭到美國、以色列襲擊後對周遭海灣國家亦發動無差別攻擊報復，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪通行量驟減，全球約五分之一的石油供應經由荷姆茲海峽運輸，其中大部分最終流向亞洲國家，因此亞洲經濟體無不繃緊神經，《紐約時報》更提到台灣若發生能源供應短缺，將可能危及全球經濟。根據《紐約時報》報導，伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽後，石油市場瀰漫著明顯的不安情緒，油價的劇烈波動和不確定性，使各國政府在應對國內經濟挑戰與地緣政治考量之間本已脆弱的平衡，變得更加難以維繫。中東石油對中國整體能源安全至關重要，中國從中東進口的海運原油略高於其總進口量的一半，其中約四分之一來自伊朗。根據Kpler的數據，中國陸上原油儲備足以支撐115天的需求，另外中國還可以從俄羅斯和哈薩克輸油，且北京已大力發展太陽能、電動汽車等可再生能源。然而，若中東危機長期化，中國仍需尋找新的石油供應來源，這將讓已因國內經濟放緩、川普關稅貿易戰而焦頭爛額的北京，更加難以應對國內外經濟情勢。另外，日本與韓國的目光也聚焦在荷姆茲海峽，雖然兩國都有一定的戰略儲備，根據政府數據，日本持有的私人及國家石油儲備可支撐254天；截至去年年底，韓國的儲備可以滿足210多天的消費需求。但是，即便石油供應得以維持，能源價格持續飆升也可能對經濟造成重大衝擊。日本和韓國每年在能源進口上的支出超過1000億美元，這意味著價格進一步上漲將惡化兩國的貿易平衡。尤其是日本，該國還在承受持續的通膨，給家庭預算帶來沉重負擔。而任何減輕消費者負擔的政府舉措，如發放現金補貼或減稅，都有可能加劇日本本已龐大的主權債務水平，並引發債市新的不安。在台灣，問題更加緊迫。《紐約時報》報導直言，台灣對進口燃料的依賴，「長期以來一直是該島最明顯的脆弱處之一」。台灣96％以上的能源依賴進口，大多來自中東，約60％的石油以及約三分之一的天然氣經由荷姆茲海峽從相關國家海運而來，沙烏地阿拉伯是台灣最大的石油供應國，而台灣四分之一的液化天然氣來自卡達。根據台灣經濟研究院資料，台灣原油儲備約可支撐120天，但天然氣僅能維持約11天。台灣能源供應的任何短缺都可能危及全球經濟，因為全球經濟依賴台灣的製造巨頭生產智慧型手機、電動汽車和AI系統所需的半導體。中華經濟研究院分析師指出，台積電等大型科技公司都配備有備用發電機，以在短期緊急情況下保障電力供應，但這些設備並無法長期取代國家電網。台灣經濟部週一發表聲明表示，台灣已制定長期應急計劃，以確保電力供應穩定。整體而言，如果中東戰爭比外界預期的更加持久，亞洲國家的經濟將面臨嚴峻考驗，荷姆茲海峽航運無法正常運作的話，對全球經濟恐將造成災難性後果。